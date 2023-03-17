Эрдогана предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Опубликовано: 11:12, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Лидер туркменского народа предложил выдвинуть президента Турции на Нобелевскую премию мира. Это обусловлено тем, что Эрдоган работает для обеспечения мира для всех мусульманских народов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – выдающаяся личность и политический деятель мирового уровня. Об этом заявил председатель Народного совета, лидер туркменского народа и бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, турецкий лидер делает все для обеспечения мира для всех мусульманских народов.

В этой связи Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Также лидер туркменского народа отметил, что так, Эрдоган может стать первым среди глав государств и правительств стран исламского мира, которые были удостоены этой награды в XXI веке.

Согласно правилам Нобелевского комитета, право на выдвижение кандидатов имеют действующие главы государств, члены правительств и национальных парламентов. Также своего кандидата на премию мира могут предложить лауреат прошлых лет, профессора в области права и гуманитарных наук, члены международных судов, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета.