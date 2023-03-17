Эрдогана предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – выдающаяся личность и политический деятель мирового уровня. Об этом заявил председатель Народного совета, лидер туркменского народа и бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, турецкий лидер делает все для обеспечения мира для всех мусульманских народов.
В этой связи Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира.
Также лидер туркменского народа отметил, что так, Эрдоган может стать первым среди глав государств и правительств стран исламского мира, которые были удостоены этой награды в XXI веке.
Согласно правилам Нобелевского комитета, право на выдвижение кандидатов имеют действующие главы государств, члены правительств и национальных парламентов. Также своего кандидата на премию мира могут предложить лауреат прошлых лет, профессора в области права и гуманитарных наук, члены международных судов, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета.