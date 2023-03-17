Северная Корея готова применить ядерное оружие против США

Опубликовано: 8:36, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Северная Корея готова ответить ядерным ударом в ответ на провокации США и Южной Кореи. Стратегические силы страны поддерживают постоянную готовность к «стремительному реагированию». Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын

Учения, которые проводят США и Южная Корея возле Корейского полуострова, проявление враждебного настроя против Северной Кореи заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, официальный Пхеньян готов принять меры в ответ на «открытое противоборство».

Враждебные страны должны осознать «безрассудность крупномасштабных военных учений», проводимых в районе Корейского полуострова и прекратить провокации, подчеркнул он.

«На ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство – открытым противоборством»

– сказал Ким Чен Ын.

Также он подчеркнул, что стратегические силы Северной Кореи поддерживают постоянную готовность стратегических сил к «стремительному реагированию».