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Северная Корея готова применить ядерное оружие против США

Северная Корея готова применить ядерное оружие против США
Северная Корея готова ответить ядерным ударом в ответ на провокации США и Южной Кореи. Стратегические силы страны поддерживают постоянную готовность к «стремительному реагированию». Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын

Учения, которые проводят США и Южная Корея возле Корейского полуострова, проявление враждебного настроя против Северной Кореи заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.  

По его словам, официальный Пхеньян готов принять меры в ответ на «открытое противоборство».

 Враждебные страны должны осознать «безрассудность крупномасштабных военных учений», проводимых в районе Корейского полуострова и прекратить провокации, подчеркнул он. 

«На ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство – открытым противоборством»

– сказал Ким Чен Ын.  

Также он подчеркнул, что стратегические силы Северной Кореи поддерживают постоянную готовность стратегических сил к «стремительному реагированию».

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