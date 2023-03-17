AZAL будет отправлять людей в Египет

Опубликовано: 4:30, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Азербайджанские авиалинии" приступят с 17 марта к полетам в Египет. Рейсы по маршруту Баку – Шарм-эль-Шейх будут отправляться каждую пятницу, билеты можно приобрести на сайте AZAL

Крупнейший азербайджанский авиаперевозчик AZAL будет выполнять чартерные рейсы в Египет, сообщает пресс-служба "Азербайджанских авиалиний".

Рейсы из Баку на египетский курорт Шарм-эль-Шейх будут проводиться каждую пятницу. Первый полет намечен на 17 марта.

Билеты на рейс можно купить на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение или в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Напомним, египетский город Шарм-эль-Шейх расположен на берегу Красного моря. Курорт известен своей природой и круглогодичным туристическим сезоном.