Опубликовано: 22:55, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Милли Меджлис Азербайджана осудил принятую Европарламентом резолюцию. В ней под сомнение ставится территориальная целостность страны, а также повторяются не имеющие под собой оснований армянские сообщения о «закрытии Лачинской дороги». В Баку призвали евродепутатов вести конструктивный диалог и не давать подпитки ереванским реваншистам.

В Баку резко осудили принятую Европарламентом резолюцию об отношениях Евросоюза и Азербайджан. Документ в Европе были принят в среду, 15 марта.

Согласно заявлению Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, в резолюции ЕП намеренно дискредитируются усилия Азербайджана по достижению мира и провоцируются реваншистские силы в Армении. В тексте документа повторяются вводящие в заблуждение комментарии, сделанные Европарламентом в отношении Азербайджана по вопросам прав человека, основных свобод, управления. Также имеет место лживая и оскорбительная риторика, имеющая целью дестабилизацию ситуации в регионе.

В заявлении комитета указывается, что ЕП не только принял негативно влияющую на его авторитет резолюцию, но также стал орудием в руках сил, желающих распалить в регионе Южного Кавказа хаос и войну в своих интересах. В Милли Меджлисе глубоко разочарованы этим.

В резолюции Европарламента под сомнение ставится территориальная целостность Азербайджана. В заявлении говорится, что это является полным неуважением и к международному праву, и к уставу ЕП.

В Баку уверены, данный документ исходит от армянской диаспоры в Европе. В резолюции проявлены ненависть к Азербайджану, к ее истории, боли, связанной с почти 30-летней оккупацией 20% ее международно признанных территорий, с этническими чистками и Ходжалинским геноцидом, боли из-за судеб более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, полностью разрушенных городов и сел, безразличие к разрушению исторического, культурного и религиозного наследия страны.

На предвзятость депутатов Европарламента указывает повторние армянских фейков о якобы "закрытии Лачинской дороги" и "гуманитарной катастрофе".

Вместе с тем, сообщает Комитет, комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели во время обсуждения резолюции продемонстрировал сбалансированный подход к оценке событий, происходящих на Южном Кавказе. "Несмотря на невероятное давление со стороны предвзятых депутатов, он высоко оценил роль Азербайджана как надежного партнера ЕС", - говорится в заявлении.

Комитет призывает европейских парламентариев не подпитывать реваншистские силы в Армении, и вести конструктивный диалог, в основе которого будет взаимное уважение.