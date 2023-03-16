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Власти Грузии озвучили условия для приглашенных на лечение Саакашвили медиков

Власти Грузии озвучили условия для приглашенных на лечение Саакашвили медиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии назвали условие, при котором будут готовы пустить иностранных врачей к Михаилу Саакашвили. В Минюсте отметили, что для участия в лечении бывшего президента приехавшие из-за рубежа медики должны отвечать требованиям законодательства страны.

Руководство Грузии назвало условия для медиков, приглашенных для лечения бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В Минюсте отметили, что не возражают против приезда иностранных специалистов, однако необходимо, чтобы они отвечали требованиям законодательства Грузии.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси осенью 2021 года. Он проходит по целому ряду уголовных дел - о растрате бюджетных средств, убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, избиении депутата Валерия Гелашвили, разгоне митинга оппозиции и погроме телекомпании "Имеди". С момента заключения под стражу и до настоящего времени экс-глава государства неоднократно объявлял голодовку. Весной 2022 года здоровье политика ухудшилось, после чего он был переведен в клинику "Вивамеди".

В начале февраля суд отказался выпускать Саакашвили на свободу по состоянию здоровья. Ему также было отказано в отсрочке наказания.

Напомним, в прошлом году ЕС заявил, что готов предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого ей предстоит выполнить 12 условий, составленных Еврокомиссией. В свою очередь, в Европарламенте пригрозили Грузии, что откажут ей в присоединении к Евросоюзу в том случае, если Михаил Саакашвили скончается в тюрьме.

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