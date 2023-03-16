Молдавская авиакомпания соединит Кишинев с Батуми

Опубликовано: 18:54, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания Air Moldova запускает рейс Кишинев-Батуми. Самолеты по данному направлению будут летать трижды в неделю. Первый рейс запланирован на конец марта.

В конце этого месяца молдавская авиакомпания Air Moldova запустит рейс Кишинев - Батуми. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации.

Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Авиарейсы по данному направлению будут доступны с 26 марта по 27 октября.

Помимо этого, Air Moldova увеличит этим летом частоту полетов в аэропорт Тбилиси. Самолеты авиаперевозчика из Кишенева в столицу Грузию будут летать с 26 марта до конца октября.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Грузией, прерванное летом 2019 года.