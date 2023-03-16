РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Молдавская авиакомпания соединит Кишинев с Батуми

Молдавская авиакомпания соединит Кишинев с Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания Air Moldova запускает рейс Кишинев-Батуми. Самолеты по данному направлению будут летать трижды в неделю. Первый рейс запланирован на конец марта.

В конце этого месяца молдавская авиакомпания Air Moldova запустит рейс Кишинев - Батуми. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации.

Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Авиарейсы по данному направлению будут доступны с 26 марта по 27 октября.

Помимо этого, Air Moldova увеличит этим летом частоту полетов в аэропорт Тбилиси. Самолеты авиаперевозчика из Кишенева в столицу Грузию будут летать с 26 марта до конца октября.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Грузией, прерванное летом 2019 года.

Air Moldova запускает полеты в Тбилиси

Air Moldova запускает полеты в Тбилиси

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
670 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version