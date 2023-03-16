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Доллар превышал 77

Доллар превышал 77
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар на торгах Мосбиржи рос до 77,31 рубля, что соответствует показателям апреля 2022 года. Прогнозируется падение американской валюты до 76,13 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи дорожал до 77,31 рубля, на аналогичных ценовых рубежах американская валюта находилась в конце апреля 2022 года. Евро вырос на 2,83%, до 82,5 рубля. Также вырос курс юаня, составив 11,07 рубля.

Сколько будет стоить доллар через неделю

Согласно прогнозам, через неделю курс доллара составит 76,13 рублей. Максимальное значение – 75,06 рублей, минимальное – 77, 20 рубля. Соответственно прогнозируется падение курса американской валюты по сравнению с текущими показателями.

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