Опубликовано: 13:19, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков заявил о работе по переговорам президентов Турции и Сирии на уровне контактов. Тема нормализации отношений Анкары и Дамаска поднималась во время встречи Путина и Асада.

Контакты на рабочем уровне должны предшествовать встрече президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что тема переговоров лидеров двух стран и нормализация сирийско-турецких отношений поднималась во время встречи Владимира Путина с Башаром Асадом в Москве.

По словам пресс-секретаря президента России, встрече глав Турции и Сирии должны предшествовать осуществляющиеся в настоящее время контакты на рабочем уровне. Песков заверил, что данная работа будет продолжена.

При этом Асад ранее заявил, что готов провести переговоры с Эрдоганом, но после того, как Анкара выведет свои войска из Сирии.