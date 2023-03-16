Армянская мина унесла жизни двоих жителей Агдамского района

На армянской мине в Агдамском районе Азербайджана подорвались два пастуха, медикам не удалось спасти их жизни.
Двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района Азербайджана погибли в результате взрыва мины, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Мирные жители, Исраил Гасанов и Амид Гасанов, пасли скот, когда случайно нарвались на мину, остававшуюся в земле со времен Карабахской войны. Спасти их жизни медикам не удалось, передает Trend.
По факту взрыва проводится расследование.
Проводившееся армянскими оккупантами в течение трех десятилетий минирование территорий Азербайджана – это одна из самых тяжелых проблем послевоенного времени. Мины замедляют восстановление освобожденных территорий и не позволяют людям без риска для жизни заниматься привычными делами.