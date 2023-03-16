РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянская мина унесла жизни двоих жителей Агдамского района

Армянская мина унесла жизни двоих жителей Агдамского района
На армянской мине в Агдамском районе Азербайджана подорвались два пастуха, медикам не удалось спасти их жизни.

Двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района Азербайджана погибли в результате взрыва мины, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Мирные жители, Исраил Гасанов и Амид Гасанов, пасли скот, когда случайно нарвались на мину, остававшуюся в земле со времен Карабахской войны. Спасти их жизни медикам не удалось, передает Trend.

По факту взрыва проводится расследование.

Проводившееся армянскими оккупантами в течение трех десятилетий минирование территорий Азербайджана – это одна из самых тяжелых проблем послевоенного времени. Мины замедляют восстановление освобожденных территорий и не позволяют людям без риска для жизни заниматься привычными делами.

После Карабахской войны на армянских минах подорвались 279 человек

После Карабахской войны на армянских минах подорвались 279 человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version