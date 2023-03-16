Армянская мина унесла жизни двоих жителей Агдамского района

Опубликовано: 13:12, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На армянской мине в Агдамском районе Азербайджана подорвались два пастуха, медикам не удалось спасти их жизни.

Двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района Азербайджана погибли в результате взрыва мины, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Мирные жители, Исраил Гасанов и Амид Гасанов, пасли скот, когда случайно нарвались на мину, остававшуюся в земле со времен Карабахской войны. Спасти их жизни медикам не удалось, передает Trend.

По факту взрыва проводится расследование.

Проводившееся армянскими оккупантами в течение трех десятилетий минирование территорий Азербайджана – это одна из самых тяжелых проблем послевоенного времени. Мины замедляют восстановление освобожденных территорий и не позволяют людям без риска для жизни заниматься привычными делами.