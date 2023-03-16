Крым: девять лет в составе России

Опубликовано: 11:46, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крыму празднуют девятую годовщину референдума о самоопределении, по итогам которого полуостров стал частью России. Время показало, что выбор оправдал ожидания крымчан.

В Крыму сегодня стартовало празднование девятой годовщины референдума о самоопределении, оно началось с возложения цветов к памятникам народному ополчению всех времен в Симферополе. На этой неделе в столице республики и других городах пройдут памятные и праздничные мероприятия - выставки, флешмобы, автопробеги и концерты.

Политическим чудом и феноменом назвал Крымскую весну председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Я не уверен, что где-то это еще повторится. Мы были с народом Крыма как одно целое, на одном дыхании. Такого единства я в своей жизни не помню", - отметил председатель Госсовета республики, передает "Интерфакс".

Все ожидания жителей полуострова, голосовавших за воссоединение, оправдались, поведал глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму снизилась безработица, в республике строится все больше жилья, активно развивается транспортная инфраструктура, возвращается былая слава крымских курортов, строятся новые здравницы, в регион приходят российские банки, возрождается легендарная Ялтинская киностудия, а крымские аграрии радуют жителей России своим урожаем.

"Мы выжили в особых условиях. Нас все блокировали, весь мир был против, лишили нас всего, чего возможно - энергоресурсов, водных ресурсов, лекарственных препаратов. Мы выжили при всех наших недостатках, недоработках, причем достаточно успешно", - отметил Аксенов.

Крым, который после развала Советского Союза остался автономной республикой в составе независимой Украины, в 2014 году вошел в состав России после регионального референдума, прошедшего 16 марта. Тогда за возвращение Крыма в состав РФ проголосовали 96,77% жителей республики, а в Севастополе - 95,6% горожан.