Опубликовано: 10:35, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председателем Всемирной группы по торговле вином стала Грузия. Этот статус позволит стране нарастить экспортный потенциал грузинского вина.

Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином, проинформировала пресс-служба Национального агентства вина республики.

По словам главы Национального агентства Левана Мехузлы, утверждение Грузии в статусе председателя Всемирной группы стало еще одним знаком признания Грузии.

«Цель участия страны является наращивание экспортного потенциала грузинского вина и диверсификация экспортных рынков» – сказал он.

Кроме Грузии, во Всемирную группу также входят Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, ЮАР, США, Уругвай.

Ранее Грузия уже находилась во главе организации в 2014-2015 годах.