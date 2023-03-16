Председателем Всемирной группы по торговле вином стала Грузия. Этот статус позволит стране нарастить экспортный потенциал грузинского вина.
Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином, проинформировала пресс-служба Национального агентства вина республики.
По словам главы Национального агентства Левана Мехузлы, утверждение Грузии в статусе председателя Всемирной группы стало еще одним знаком признания Грузии.
«Цель участия страны является наращивание экспортного потенциала грузинского вина и диверсификация экспортных рынков» – сказал он.
Кроме Грузии, во Всемирную группу также входят Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, ЮАР, США, Уругвай.
Ранее Грузия уже находилась во главе организации в 2014-2015 годах.