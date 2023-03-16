Иран и Саудия восстановят авиасообщение

Опубликовано: 9:57, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиарейсы из Ирана в Саудовскую Аравию откроются после официального разрешения, что облегчит паломничество в священные в обеих странах места. Ранее Тегеран и Эр-Рияд согласились возобновить отношения.

После того, как будет получено официальное разрешение, будет возобновлено авиасообщение между Ираном и Саудовской Аравией, сообщает пресс-служба Организации гражданской авиации Исламской Республики.

Как заявил член САО Джафар Азарлоу, возобновление полетов будет зависеть от результатов изучения вопроса и выдачи документов на разрешение восстановления авиарейсов.

Иранское издание Tasnim пишет, что в одном из пунктов недавнего соглашения между Эр-Риядом и Тегераном говорится об облегчении полетов в святые для мусульман места, включая иранский город Мешхед.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств после переговоров в Пекине. Отношения были прерваны в 2016 году после нападения на посольство Королевства в Тегеране из-за казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника.

Три стороны пообещали приложить максимум усилий для укрепления регионального и международного мира и безопасности.