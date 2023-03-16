Нетаньяху прорвался в Германию

Опубликовано: 9:59, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьер-министр Израиля начал сокращенный визит в Германию на фоне ЧП и протестов в еврейском государстве. В Германии премьер проведет переговоры с первыми лицами страны и в четверг вернется в Израиль.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху начал официальный визит в Германию. Здесь он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Стороны обсудят вопрос сотрудничества в политике и сфере безопасности. В частности, иранскую ядерную программу, а также события на международной арене. Визит открылся поминальной службой по жертвам Холокоста.

Нетаньяху сократил визит в Германию на фоне ситуации в Израиле

Нетаньяху сократил длительность поездки из-за вероятного происшествия в еврейском государстве. Глава правительства вернется в Израиль в четверг вечером, хотя изначально планировалось его пребывание в ФРГ до пятницы.

Ранее сообщалось, что это решение было принято на фоне сообщений об «инциденте в сфере безопасности» в районе археологического парка Мегиддо, где как сообщают местные СМИ произошел взрыв.

Исходя из соображений безопасности, власти страны воздерживаются от обнародования каких-либо деталей происшествия.

Визит Нетаньяху в Германию пытались сорвать израильские ветераны

Накануне протестующие против правовой революции частично блокировали дороги, ведущие к аэропорту Бен-Гуриона, при этом разрешая всем желающим беспрепятственно добраться в воздушную гавань поездом.

По слова лидеров оппозиции Нетаньяху должен сталкиваться с нами на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, на которые он отправляется. «Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение, превращая государство Израиль в диктатуру» – заявляют организаторы протестов.