Аксенов рассказал о безопасности Крыма

Опубликовано: 9:38, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крым предпринимает меры по усилению безопасности полуострова для его жителей и туристов, приезжающих на отдых в регион, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Крым возводит оборонительную линию, в строительстве которой задействовано большое количество людей и техники, все работы проводятся с использованием передового опыта в этой сфере, рассказал в интервью "Известиям" глава региона Сергей Аксенов.

"Работы идут по плану. Подробности пока остаются в секрете, но поручение президента будет выполнено, а значит крымчане и гости республики могут быть уверены: полуостров под надежной защитой", заявил Аксенов, передает "Интерфакс".

Глава республики уточнил, что "меры безопасности усилены по всем направлениям", и выразил надежду, что все эти оборонительные сооружения все же не пригодятся.

Власти республики прикрыли все критически важные объекты, в том числе - и социальной инфраструктуры, - добавил Аксенов, заверив: крымские силовики справятся с любыми угрозами.