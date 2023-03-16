Аксенов рассказал о безопасности Крыма

Крым возводит оборонительную линию, в строительстве которой задействовано большое количество людей и техники, все работы проводятся с использованием передового опыта в этой сфере, рассказал в интервью "Известиям" глава региона Сергей Аксенов.
"Работы идут по плану. Подробности пока остаются в секрете, но поручение президента будет выполнено, а значит крымчане и гости республики могут быть уверены: полуостров под надежной защитой", заявил Аксенов, передает "Интерфакс".
Глава республики уточнил, что "меры безопасности усилены по всем направлениям", и выразил надежду, что все эти оборонительные сооружения все же не пригодятся.
Власти республики прикрыли все критически важные объекты, в том числе - и социальной инфраструктуры, - добавил Аксенов, заверив: крымские силовики справятся с любыми угрозами.