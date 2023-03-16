Аэропорт Астаны снова стал лучшим в Центральной Азии и СНГ

Опубликовано: 8:58, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Аэропорт столицы Казахстана во второй раз подряд был признан лучшим в Центральной Азии и СНГ на международной выставке Passenger Terminal Expo-2023, проходящей в Амстердаме.

Воздушная гавань Астаны уже второй год подряд признается лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, сообщает пресс-служба министерства индустрии инфраструктурного развития.

Аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12-м – среди самых востребованных аэропортов постсоветского пространства, отметил председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин, передает Sputnik Казахстан.

Столичная воздушная гавань – не только базовый аэропорт для основных отечественных авиаперевозчиков, но и для ряда иностранных авиакомпаний. Ее руководство делает все возможное для создания комфортных условий транзитным пассажирам и гостям Астаны, добавил глава столичного аэропорта.

Врученная руководству аэропорта премия World Airport Awards - самая престижная награда в мировой индустрии аэропортов, которая оценивает уровень обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 аэропортах мира.

Напомним, воздушная гавань Астаны уже была удостоена этой награды в июне 2022 года.