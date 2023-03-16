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Аэропорт Астаны снова стал лучшим в Центральной Азии и СНГ

Аэропорт Астаны вновь стал лучшим в Центральной Азии и СНГ
© Фото: Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Аэропорт столицы Казахстана во второй раз подряд был признан лучшим в Центральной Азии и СНГ на международной выставке Passenger Terminal Expo-2023, проходящей в Амстердаме.

Воздушная гавань Астаны уже второй год подряд признается лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, сообщает пресс-служба министерства индустрии инфраструктурного развития.

Аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12-м – среди самых востребованных аэропортов постсоветского пространства, отметил председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин, передает Sputnik Казахстан.

Столичная воздушная гавань – не только базовый аэропорт для основных отечественных авиаперевозчиков, но и для ряда иностранных авиакомпаний. Ее руководство делает все возможное для создания комфортных условий транзитным пассажирам и гостям Астаны, добавил глава столичного аэропорта.

Врученная руководству аэропорта премия World Airport Awards - самая престижная награда в мировой индустрии аэропортов, которая оценивает уровень обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 аэропортах мира.

Напомним, воздушная гавань Астаны уже была удостоена этой награды в июне 2022 года.

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