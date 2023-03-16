Мировые валюты снова идут в рост

Опубликовано: 7:55, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренние торги на Московской бирже начались с роста основных мировых валют: наиболее значительный рост показали евро и доллар, юань пока остается на прежнем уровне.

Сегодня утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 8,5 копейки и составил 76,07 рубля.

Еще более значительный рост – на 50 копеек, до 80,73 рубля, показала европейская валюта, передает ТАСС.

А вот курс юаня к рублю практически не изменился и составил 11,004 рубля, выросши всего на 0,4 копейки.

Впрочем, как полагают аналитики, это не значит, что китайская национальная валюта не интересна россиянам: напротив, 17% физлиц в России держат валюту в юанях, в европейской валюте наличность хранят лишь 8% россиян, пишет газета "Известия".

На первой строчке по-прежнему остается рубль, который выбирают более трети - 34,9% россиян.

На втором месте – доллар США, в нем свои накопления хранят 28,3% жителей РФ.

А вот юань располагается на третьей строчке, который вытеснил евро из тройки лидеров.