Мировые валюты снова идут в рост

Сегодня утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 8,5 копейки и составил 76,07 рубля.
Еще более значительный рост – на 50 копеек, до 80,73 рубля, показала европейская валюта, передает ТАСС.
А вот курс юаня к рублю практически не изменился и составил 11,004 рубля, выросши всего на 0,4 копейки.
Впрочем, как полагают аналитики, это не значит, что китайская национальная валюта не интересна россиянам: напротив, 17% физлиц в России держат валюту в юанях, в европейской валюте наличность хранят лишь 8% россиян, пишет газета "Известия".
На первой строчке по-прежнему остается рубль, который выбирают более трети - 34,9% россиян.
На втором месте – доллар США, в нем свои накопления хранят 28,3% жителей РФ.
А вот юань располагается на третьей строчке, который вытеснил евро из тройки лидеров.