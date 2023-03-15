Прямой рейс Сочи-Баку запускает Buta Airways

Прямые рейсы Сочи-Баку запускает азербайджанская авиакомпания-лоукостер Buta Airways ("дочка" AZAL), сообщает сочинская воздушная гавань.
Расписание
Самолеты будут летать между российским курортом и азербайджанской столицей регулярно, дважды в неделю, по вторникам и субботам, начиная с 18 марта.
Первый рейс прибудет в Сочи в 9:30, обратно в Азербайджан самолет отправится в 11:10.
Затем, с апреля, устанавливается летнее расписание, в рамках которого по вторникам прибытие в Сочи планируется на 8:30, а вылет в Баку - на 9:50.
По субботам пассажиры будут достигать Сочи в 7:30, в обратный путь лайнер будет стартовать в 9:00.
Для рейсов Buta Airways будет использовать самолеты Embraer 190. Цена билета в одну сторону начинается от 75 евро, то есть 6 тыс рублей.
Где купить билет
Купить билеты на самолет Сочи-Баку можно на сайтах Buta Airways и AZAL, а также в авторизованных агентствах. В личном кабинете на сайте лоукостера желающие могут заказать еду, заранее выбрать место и оплатить дополнительный багаж.
Допуск ИрАэро к полетам в Баку
Ранее Росавиация выдала иркутской "ИрАэро" допуск к полетам по направлению Сочи-Баку. Кроме того, перевозчик получил возможность летать в столицу Азербайджана из Перми, Минвод и Владикавказа. Однако это не означает автоматического запуска рейсов - авиакомпания просто получила соответствующее право и может при желании или необходимости воспользоваться им.