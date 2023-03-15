Прямой рейс Сочи-Баку запускает Buta Airways

Опубликовано: 21:49, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рейсы из Сочи в Баку скоро начнет выполнять азербайджанский перевозчик, "дочка" AZAL Buta Airways. Самолеты будут летать в этом направлении дважды в неделю. Цена билета - от 6 тысяч рублей.

Прямые рейсы Сочи-Баку запускает азербайджанская авиакомпания-лоукостер Buta Airways ("дочка" AZAL), сообщает сочинская воздушная гавань.

Расписание

Самолеты будут летать между российским курортом и азербайджанской столицей регулярно, дважды в неделю, по вторникам и субботам, начиная с 18 марта.

Первый рейс прибудет в Сочи в 9:30, обратно в Азербайджан самолет отправится в 11:10.

Затем, с апреля, устанавливается летнее расписание, в рамках которого по вторникам прибытие в Сочи планируется на 8:30, а вылет в Баку - на 9:50.

По субботам пассажиры будут достигать Сочи в 7:30, в обратный путь лайнер будет стартовать в 9:00.

Для рейсов Buta Airways будет использовать самолеты Embraer 190. Цена билета в одну сторону начинается от 75 евро, то есть 6 тыс рублей.

Где купить билет

Купить билеты на самолет Сочи-Баку можно на сайтах Buta Airways и AZAL, а также в авторизованных агентствах. В личном кабинете на сайте лоукостера желающие могут заказать еду, заранее выбрать место и оплатить дополнительный багаж.

Допуск ИрАэро к полетам в Баку

Ранее Росавиация выдала иркутской "ИрАэро" допуск к полетам по направлению Сочи-Баку. Кроме того, перевозчик получил возможность летать в столицу Азербайджана из Перми, Минвод и Владикавказа. Однако это не означает автоматического запуска рейсов - авиакомпания просто получила соответствующее право и может при желании или необходимости воспользоваться им.