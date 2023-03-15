Волк укусил ребенка в зоопарке в Казахстане

Опубликовано: 20:55, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В зоопарке Усть-Каменогорска ребенок просунул палец в клетку с волком, и хищник укусил его. Родители 10-летней девочки подали заявление в полицию: они считают, что вольеры в зоопарке небезопасны.

ЧП произошло в зоопарке Усть-Каменогорска: 10-летняя девочка попыталась погладить волка, и хищник укусил ее за палец.

Подробности происшествия описало издание YK-news.kz.

По словам отца пострадавшей, его дочь и жена пришли в зоопарк, и в какой-то момент девочка захотела приласкать волка и сунула палец в панцирную сетку.

Мать и отец ребенка считают, что хищники в зоопарке живут в небезопасных вольерах, и сотрудникам следовало бы принять меры.

Что говорят в зоопарке

Представители зоосада говорят, что, если бы родители ребенка сразу же обратились к ним, то девочка сразу бы получила помощь как минимум от сотрудников, ведь они прошли необходимое обучение. Кроме того, можно было бы вызвать "скорую".

Однако отец и мать предпочли предать случай огласке позже - так же, как подать заявление в полицию.

В зоопарке добавили, что у них живут два десятка хищников, в том числе три волка. Все они обитают в особых, максимально безопасных вольерах.

Что думает полиция

Правоохранители подтвердили получение от матери ребенка заявления о претензиях к работника зоопарка.

"В этом случае не усматривается состав какого-либо административного или уголовного правонарушения. В связи с этим заявительнице рекомендовано обратиться в суд частном порядке"

— департамент полиции

Отметим, что посетители в зоопарке обязаны соблюдать правила безопасности. К вольерам прикреплены таблички, предупреждающие, что хищники могут быть опасны.