Наводнения происходят на юго-востоке Турции вскоре после разрушительных землетрясений. Последние данные по стихийному бедствию озвучил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Жертвы наводнения
По его словам, общее число жертв в результате схода селей пока составляет 14 человек, большинство из них - 12 - погибли в провинции Шанлыурфа, остальные - в Адыямане.
Еще пять человек числятся пропавшими без вести, их разыскивают.
Согласно предыдущим данным, сели унесли 13 жизней, спасатели вели поиск 10 пропавших.
ЧП на юго-востоке Турции
Причиной трагедии стали выпавшие в регионе мощные осадки - почти 200 мм на кв м. Они и вызвали сели.
На данный момент затоплены множество населенных пунктов, потоки воды и грязи уничтожили мосты, размыли дороги.
Идет эвакуация. Кроме спасателей, на месте событий работают военные.
Согласно прогнозам погоды, Шанлыурфу и Адыяман будет заливать еще два дня, так что ситуация может ухудшиться
Землетрясение в Турции 2023
Землетрясения, магнитуда которых достигала 7,7 и 7,6, разразились 6 февраля на юго-востоке Турции, после них были зарегистрированы тысячи афтершоков, которые продолжаются до сих пор. Подземные точки принесли разрушения 11 турецким провинциям, а также расположенным рядом странам, прежде всего Сирии. Только в Турции число жертв природного катаклизма превысило 48 тыс человек.