Опубликовано: 19:58, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наводнения, вызванные сильными осадками, а также сели несут смертельную угрозу юго-востоку Турции, где чуть более месяца назад произошло страшное землетрясение. В результате потопов погибли 14 человек, число жертв может вырасти.

Наводнения происходят на юго-востоке Турции вскоре после разрушительных землетрясений. Последние данные по стихийному бедствию озвучил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Жертвы наводнения

По его словам, общее число жертв в результате схода селей пока составляет 14 человек, большинство из них - 12 - погибли в провинции Шанлыурфа, остальные - в Адыямане.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести, их разыскивают.

Согласно предыдущим данным, сели унесли 13 жизней, спасатели вели поиск 10 пропавших.

ЧП на юго-востоке Турции

Причиной трагедии стали выпавшие в регионе мощные осадки - почти 200 мм на кв м. Они и вызвали сели.

На данный момент затоплены множество населенных пунктов, потоки воды и грязи уничтожили мосты, размыли дороги.

Идет эвакуация. Кроме спасателей, на месте событий работают военные.

Согласно прогнозам погоды, Шанлыурфу и Адыяман будет заливать еще два дня, так что ситуация может ухудшиться

Землетрясение в Турции 2023

Землетрясения, магнитуда которых достигала 7,7 и 7,6, разразились 6 февраля на юго-востоке Турции, после них были зарегистрированы тысячи афтершоков, которые продолжаются до сих пор. Подземные точки принесли разрушения 11 турецким провинциям, а также расположенным рядом странам, прежде всего Сирии. Только в Турции число жертв природного катаклизма превысило 48 тыс человек.