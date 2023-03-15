Опубликовано: 19:12, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Джебраильского района в Азербайджане будет построен завод по производству бетона. Также планируется установить терминал по сбыту цемента.

Минэкономики Азербайджана сообщило о регистрации нового резидента промпарка "Экономическая зона Аразской долины" - ОАО Holcim.

Отмечается, что компания приступила к строительству на территории парка завода, который будет заниматься изготовлением товарного бетона и сухого клея. Также планируется возвести терминал для продажи нового товара.

Новое предприятие готово занять работой свыше 20 человек, а в сам проект было вложено почти 3,5 млн манатов. Продукция, которая будет изготавливаться на территории завода, рассчитана преимущественно для внутреннего потребителя.

В настоящее время "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраиле имеет 4 зарегистрированных субъекта предпринимательства: 3 – в качестве резидентов, 1 - в качестве нерезидента.