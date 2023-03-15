Армянские военные ранены в ДТП на юге страны

Опубликовано: 19:14, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ДТП с участием военных произошло в Сюникской области. Пострадали четверо военнослужащих, с травмами они были госпитализированы.

Крупная автокатастрофа произошла сегодня на юге Армении, о ДТП рассказали в Следкоме страны.

Как сообщает Sputnik Армения, пока известны лишь некоторые подробности, в том числе место аварии - она случилась в Сюникской области, между Сисианом и Ишханасаром.

Кроме того, установлено, что в результате есть раненые - это четверо военнослужащих. Пострадавшие были госпитализированы.

В ведомстве пообещали подробно рассказать об инциденте позднее.

Летальное ДТП в Сюникской области

Предыдущая крупная авария с участием военнослужащих произошла в Армении 19 февраля, в той же Сюникской области. Тогда из-за схода лавины военный "УАЗ" съехал в ущелье. Жертвами стали двое контрактников, еще двое военных были госпитализированы с травмами.

Смерть на позиции

Отметим, что в тот же день, 19 февраля, на одной из боевых позиций в Армении нашли тело рядового-срочника. Началось расследование, в ходе которого были задержаны два человека. Один из них - военнослужащий контрактной службы, который был ответственным по позиции, где случилось несчастье. Второй - срочник, как и жертва. Он выполнял роль помощника первого задержанного.

Уголовное дело ведется по трем статьям: о насилии, об оскорблении и о доведении до отчаяния.