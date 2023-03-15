В освобожденный Талыш завтра вернутся 20 семей

Опубликовано: 17:47, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два десятка семей бывших вынужденных переселенцев возвратятся завтра в Талыш. Для них были построены 20 домов, которые распределили в ходе жеребьевки

Бывшие вынужденные переселенцы возвратятся завтра в село Талыш, расположенное в Тертерском районе в Карабахском экономическом районе, рассказали в Госкомитете по делам беженцев.

В ведомстве пояснили, что в рамках акции на родину вернутся 20 семей. Отметим, что в данный момент идет первый этап возвращения в деоккупированные районы.

В комитет указали также, что для возвращающихся людей были возведены, соответственно, 20 домов - по числе семей. Большинство из них трехкомнатные (15 домов), один двухкомнатный, остальные четырехкомнатные. Семьи получили дома согласно жребию.

Ильхам Алиев о "Великом возвращении"

Накануне президент Азербайджана рассказал, что с момента окончания Карабахской войны на освобожденные от армянской оккупации земли вернулись более 400 бывших беженцев, а всего на свою родину вернутся сотни тысяч человек.

Он обратил внимание на то, что возрождение Карабаха и Восточного Зангезура - в приоритете, на эти цели выделяются крупные суммы. Президент указал также на то, что на освобожденных территориях реализуются наиболее современные проекты.

Например, первое "умное село" - Агалы в Зангиланском районе - сейчас активно застраивается с внедрением Smart-технологий. В дальнейшем новые "умные села" будут создаваться по всему Восточному Зангезуру. "Умным городом" станет и Зангилан.

Концепция "Умного села" предполагает интеграцию технологий для централизованного управления. К ней подключаются информационные системы, школы, библиотеки, весь транспорт, больницы, полиция, электростанции, а также системы подачи воды и утилизации отходов.