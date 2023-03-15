Опубликовано: 17:30, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет и другие мусульманские государства считают Карабах неотъемлемой территорией Азербайджана и поддержат Баку, если Ереван захочет устроить новую провокацию в регионе.

Страны Исламского мира поддерживают Баку в борьбе за целостность страны и считают, что Карабах принадлежит Азербайджану, заявил ректор университета "Нур-Мубарак" в Египте Мухаммед ас-Шахат Абдулхамид Мухаммед аль-Джинди в ходе пресс-конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в столице Азербайджана.

Он подчеркнул, что Египет прекрасно знает, что Карабах является территорией Азербайджана, в то время как Ереван оккупировал территории страны. Азербайджан справедливо освободил свои районы, отметил ректор.

При этом он добавил, что страны Исламского мира поддержат Азербайджан, если Армения вновь решит устроить провокацию в Карабахе.

Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" проходит в Баку с 15 по 16 марта. Она посвящена Международному дню борьбы с исламофобией.

Цели конференции – организация платформы, на которой будут рассматриваться тревожные тенденции, связанные с притеснением мусульман. В мероприятии участвуют представители 32 государств.