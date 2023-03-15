Цены на нефть устремились в пике

Опубликовано: 17:10, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на нефть ускорили падение – особенно "отличилась" эталонная марка нефти Brent, чья стоимость впервые с конца 2021 года опустилась ниже $75 за баррель.

Мировые цены на нефть сегодня ускорили темпы падения, свидетельствуют данные торгов.

На 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до $74,72 за баррель – настолько низкая цена была отмечена впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до $68,58 за баррель, передает РИА Новости.

До $55,77 за баррель, на 3,76%, упала и спотовая цена российской нефти Urals.