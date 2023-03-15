Казахстанский лоукостер летом запустит рейс из Астаны в Баку

Опубликовано: 15:40, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчик FlyArystan в июне начнет совершать полеты из Астаны в Баку. Самолеты по данному направлению будут летать каждые понедельник и пятницу.

FlyArystan, являющаяся "дочкой" авиакомпании Air Astana, с июня начнет совершать полеты из Астаны в Баку, сообщает пресс-служба лоукостера.

Летать из столицы Казахстана в столицу Азербайджана будут самолеты Airbus 320. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Билеты уже доступны на сайте лоукостера и в его мобильном приложении. Время в полете составит чуть более 3 часов.

В компании также поведали, что почти год назад запустили рейсы из Актау в Баку. Самолеты по данному направлению летают трижды в неделю.

Напомним, ранее в Казахстане сообщили о планах открыть в нынешнем году рейсы из Актау и Шымкента в Анкару, а также из Астаны в Баку и Медину.