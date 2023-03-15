Казахстанский лоукостер летом запустит рейс из Астаны в Баку

Авиаперевозчик FlyArystan в июне начнет совершать полеты из Астаны в Баку. Самолеты по данному направлению будут летать каждые понедельник и пятницу.
FlyArystan, являющаяся "дочкой" авиакомпании Air Astana, с июня начнет совершать полеты из Астаны в Баку, сообщает пресс-служба лоукостера.
Летать из столицы Казахстана в столицу Азербайджана будут самолеты Airbus 320. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
Билеты уже доступны на сайте лоукостера и в его мобильном приложении. Время в полете составит чуть более 3 часов.
В компании также поведали, что почти год назад запустили рейсы из Актау в Баку. Самолеты по данному направлению летают трижды в неделю.
Напомним, ранее в Казахстане сообщили о планах открыть в нынешнем году рейсы из Актау и Шымкента в Анкару, а также из Астаны в Баку и Медину.