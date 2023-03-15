В Азербайджане поймали шпиона

Опубликовано: 12:01, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иностранный шпион был задержан в Азербайджане. Ему предъявлено обвинение в том, что он собирал сведения для их использования в ущерб безопасности страны

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании иностранного гражданина, собиравшего сведения составлявшие гостайну.

Уточняется, что подозреваемый, по заданию иностранных спецслужб, занимался сбором и предоставлением данных, которые представляли государственную тайну. Впоследствии эта информация должна была использоваться в ущерб безопасности Азербайджана.

В частности, речь идет о личной информации о сотрудниках правоохранительных органов республики: задержанный устанавливал с ними личные контакты для привлечения к тайному сотрудничеству с органами спецслужб иностранного государства.

По статье 276 ("Шпионаж") УК Азербайджана открыто уголовное дело. Подозреваемый арестован, расследование продолжается.