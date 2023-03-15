Мирзиеев готовит себе третий срок обновленной Конституцией

Опубликовано: 8:55, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Действующий президент Узбекистана, согласно проекту обновленной конституции, сможет быть избран в третий раз подряд. Сроки будут считаться с момента вступления в силу документа.

В Узбекистане действующий президент Шавкат Мирзиеев, согласно проекту конституции в новой редакции, сможет три раза подряд занимать пост главы государства.

На данный момент идет второй срок президентствования Мирзиеева, он находится по главе страны с конца 2016 года. Последний президентские выборы в Узбекистане состоялись осенью 2021 года.

Если обновленная конституция будет одобрена в результате референдума, то Миризиеев сможет в третий раз подряд претендовать на пост президента, на это указывает одно из положений обнародованного сегодня документа.

Референдум по основному закону в Узбекистане состоится 30 апреля. Конституция изменится на 65%, она станет более социально направленной, список статей будет увеличен на 27.

В новой редакции узбекистанской конституции говорится, что "одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд". При этом из конституционного закона следует, что данное положение документа применяется "в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного Закона".

Максимум два срока подряд также будет позволено находиться на таких постах, как председатель Сената, спикер Законодательной палаты, генпрокурор и других.

Право избираться не зависит "от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного Закона", говорится в законопроекте. Таким образом, сроки на важный правительственных постах будут исчисляться с момента вступления в силу обновленного основного закона Узбекистана.