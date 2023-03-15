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Начало торгов: евро растет на Мосбирже

Начало торгов: евро растет на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Торги на Мосбирже в среду начались с роста европейской валюты. Доллар, напротив, идет немного вниз по отношению к уровню прошлых торгов.

Сегодня торги на открытии Московской биржи стартовали с роста евро и небольшого падения доллара.

Курс доллара к рублю утром 15 марта опустился на 2 копейки от вчерашнего и составил 75,3 рубля.

Европейская валюта выросла к российскому рублю утром на 20,5 копейки, достигнув в начале торгов 80,85 рубля.

Незначительный рост показывает утром юань на Мосбирже - плюс 1,5 копейки к итогам прошлых торгов, китайская валюта торгуется по 10,95 рубля.

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