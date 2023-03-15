Опубликовано: 7:41, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое землетрясение произошло сегодня утром в Турции. Его сила составила 4,1 балла. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Очередное землетрясение зафиксировано в Турции, сила подземных толчок утром 15 марта составила 4,1.

Новое землетрясение на территории Турции зарегистрировано сегодня. Оно произошло на юго-востоке страны, в районе Османие. Эпицентр находился в 9 км от одноименного города с населением 200 тыс человек. Магнитуда составила 4,1 балла, очаг залегал под землей на глубине 5 км, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В настоящее время не сообщается о пострадавших, погибших или разрушениях в результате природного явления.

Османие - один из районов на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Это небольшой, экономически слабый регион, где упор делается на земледелие. В феврале в результате стихийного бедствия силой 7,7 балла Османие вошел в список пострадавших районов Турции.

Напомним, на данный момент число погибших из-за землетрясения в Турции насчитывает 48,5 тыс человек. Афтершоки практически ежедневно сотрясают турецкие провинции.