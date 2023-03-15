Генсек ООН и глава МИД Турции обсудили продление зерновой сделки

Опубликовано: 7:19, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чавушоглу и Гутерриш обсудили по телефону продление зерновой сделки. Турция и ООН нацелены продлить действие инициативы.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека ООН Антониу Гутерриша, темой беседы стал вопрос продления работы черноморского зернового коридора.

Турецкое ведомство сообщает, что генсек и министр в рамках разговора обсуждали продуктовую сделку, которая летом прошлого года была заключена в Стамбуле при участии России, Турции, Украины и ООН.

В настоящий момент ведется работа по продолжению данной инициативы, срок которой истекает 18 марта. ООН и Турция хотели бы, чтобы сроки сделки были продлены еще минимум на 120 дней. Об этом накануне сообщил официальной представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Также он поделился тем, что в работе присутствуют сложности, в том числе в вопросе платежных систем.

Российская сторона ранее заявила, что готова продлить такой формат работы лишь на 60 дней, так как выполнение соглашений сделки ведется неравномерно.