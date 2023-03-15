Саудовская Аравия: потолок цен на нефть подрывает стабильность на рынке

Опубликовано: 6:54, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потолок цен, введенный в отношении российской нефти, создает риски и неопределенность на рынке, подрывает стабильность. Если потолок будет введен в отношении нефти из Саудовской Аравии, страна прекратит экспорт и сократит добычу, предупредил министр.

В Саудовской Аравии негативно оценили такую меру, как потолок цен на нефть, и предостерегли от данной меры по отношению к саудовской нефти.

Установление предельной цены на нефть создает новые риски и неопределенность на нефтяном рынке, которому требуются ясность и стабильность, отметил глава Минэнерго Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Такое же влияние на нефтяной рынок, по его мнению, может иметь продвигаемый в США закон NOPEC, противодействующий ОПЕК.

Та политика, какую Запад проводит в отношении российской нефти негативно скажется на всей нефтяной отрасли, усугубит волатильность, сказал он в интервью журналу Energy Intelligence. В случае, если Запад попытается установить ценовой потолок на саудовскую нефть, Эр-Рияд остановит поставки, предупредил министр.

Бен Сальман подчеркнул, что введение предельной цены чревато тем, что Саудовская Аравия остановит продажу своей нефти государствам, установившим ценовой потолок, а также сократит нефтедобычу.

Другие нефтяные страны, заметил он, вероятно поступят также, в случае установления кем-либо потолка на их нефть.