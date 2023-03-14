Опубликовано: 22:53, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФИФА приняла новый формат проведения чемпионатов мира. Таким образом, борьбу за титул лучшей команды мира в 2026 году будут вести уже 48 сборных, а не 32. Турнир продлится почти 40 дней, за это время будут сыграны более 100 матчей.

ФИФА приняла новый формат проведения чемпионатов мира. Об этом сказано в сообщении, распространенном 14 марта пресс-службой организации.

Согласно новому формату, на ЧМ-2026 года борьбу за звание сильнейшей команды мира будут вести уже 48 сборных, а не 32. Их разделят на 12 групп. Участниками плей-офф станут две лучшие команды из каждого квартета, а также 8 сборных с наилучшими показателями из числа тех, кто финишировал на 3-м месте.

Вместе с увеличением состава участников вырастет и количество матчей. Так, на ЧМ-2026 в течение 39 дней будут сыграны 104 матча.

Напомним, мировое первенство в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Этот турнир станет первым в истории, который пройдет на территории сразу трех стран.