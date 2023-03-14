Асад прилетел на переговоры с Путиным

Президент Сирии прибыл Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву. В канцелярии сирийского лидера сообщили, что президента сопровождает большая делегация министров. В аэропорту Асада встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.
Что обсудят Путин и Асад
Ранее пресс-служба Кремля информировал о том, что президент РФ Владимир Путин завтра, 15 марта проведет переговоры сирийским коллегой. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы мирного урегулирования ситуации в САР.
Запад меняет формат влияния на Ближний Восток
Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявил о том, что влияние западных стран на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире. Однако, Шаабан подчеркнула, что это влияние меняет формат.
Она пояснила, что сложившийся за последние тридцать лет однополярный мир для большинства стран не выглядел убедительно.
«Мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав»
– подчеркнула она.
В то же время Шаабан отметила, что Запад продолжает оказываться влияние на ближневосточный регион и Африку, пытаясь при этом сменить формат. В частности, создавая региональные блоки.