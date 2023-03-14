Асад прилетел на переговоры с Путиным

Опубликовано: 22:20, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Сирии Башар Асад начал официальный визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке – обсуждение сотрудничества двух стран, а также обсуждение ситуации в Сирии. Переговоры проходят на фоне непрекращающихся попыток Запада усилить влияние в Африке и Ближнем Востоке

Президент Сирии прибыл Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву. В канцелярии сирийского лидера сообщили, что президента сопровождает большая делегация министров. В аэропорту Асада встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Что обсудят Путин и Асад

Ранее пресс-служба Кремля информировал о том, что президент РФ Владимир Путин завтра, 15 марта проведет переговоры сирийским коллегой. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы мирного урегулирования ситуации в САР.

Запад меняет формат влияния на Ближний Восток

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявил о том, что влияние западных стран на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире. Однако, Шаабан подчеркнула, что это влияние меняет формат.

Она пояснила, что сложившийся за последние тридцать лет однополярный мир для большинства стран не выглядел убедительно.

«Мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав»

– подчеркнула она.

В то же время Шаабан отметила, что Запад продолжает оказываться влияние на ближневосточный регион и Африку, пытаясь при этом сменить формат. В частности, создавая региональные блоки.