Ильхам Алиев рассказал о возвращении в Карабах более 400 бывших беженцев

Опубликовано: 20:53, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан переселил на освобожденные от оккупации территории более четырех сотен бывших беженцев, сообщил президент республики. Ильхам Алиев отметил, что в целом в рамках данного проекта будут переселены сотни тысяч человек.

За полтора года, прошедших с момента окончания Второй Карабахской войны, на освобожденные земли вернулись свыше четырех сотен бывших беженцев, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он уточнил, что все они были переселены в рамках госпрограммы "Великое возвращение", подчеркнув при этом, что в целом власти собираются переселить сотни тысяч человек.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре отводится приоритетное значение, и для реализации этих планов понадобится большая сумма. Он добавил, что Азербайджан намерен реализовать проекты, которые основаны на абсолютно новых, современных стандартах.

Напомним, в начале этого месяца стало известно, что в рамках проекта "Большое Возвращение" в село Агалы в Зангиланском районе переселили еще 10 семей.