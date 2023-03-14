Путин готов отремонтировать «Северные потоки»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», подвергшиеся атаке, сложно, но можно отремонтировать.
По его словам, ремонт потребует значительных средств и времени, так как аналогов таких ремонтных работ нет.
«Это потребует время, денег определенных, каких-то новых технологий. Но все возможно, конечно, это все можно сделать»
– сказал глава российского государства.
В то же время Путин не согласился с тем, что в результате ЧП был поврежден лишь небольшой участок. По словам президента, там был очень сильный взрыв, в результате которого «трубу вырвало, она отлетела».
Путин назвал условие восстановления «Северных потоков»
Далее глава российского государства акцентировал внимание на том, что у «Северных потоков» есть перспектива восстановления. Однако это может произойти только если Европа вспомнит о своих национальных интересах.
«Если у них (западных партнеров РФ – прим.ред.) еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть»
– выразил мнение Путин.