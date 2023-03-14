В МИД России рассказали, почему зерновую сделку продлят всего на два месяца

В министерстве иностранных дел России объяснили, почему зерновое соглашение продлят всего на 60, а не на 120 дней. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это связано с неравномерным выполнением договоренностей по второй части сделки.
Она напомнила, что договоренности состоят из двух частей, как это изначально и преподносил генсек ООН Антониу Гутерриш, однако сейчас нельзя сказать, что обе эти части выполняются в равной степени.
Захарова отметила, что все разъяснения по продлению зернового соглашения озвучил 14 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Все эти разъяснения основаны на соглашениях и формулировках, которые записаны на бумаге, добавила она.
Напомним, впервые зерновая сделка была заключена летом прошлого года, а осенью было принято решение о ее продлении на 120 дней. Сегодня стало известно, что участники сделки, срок действия которой истекает в эту субботу, продлят ее еще на два месяца.