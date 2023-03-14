В МИД России рассказали, почему зерновую сделку продлят всего на два месяца

Опубликовано: 19:47, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России рассказали, по какой причине зерновая сделка будет продлена всего на два месяца, а не на 120 дней, как это делалось ранее. В ведомстве отметили, что это связано с тем, что предусмотренные сделкой договоренности сейчас выполняются не в равной степени.

В министерстве иностранных дел России объяснили, почему зерновое соглашение продлят всего на 60, а не на 120 дней. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это связано с неравномерным выполнением договоренностей по второй части сделки.



Она напомнила, что договоренности состоят из двух частей, как это изначально и преподносил генсек ООН Антониу Гутерриш, однако сейчас нельзя сказать, что обе эти части выполняются в равной степени.

Захарова отметила, что все разъяснения по продлению зернового соглашения озвучил 14 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Все эти разъяснения основаны на соглашениях и формулировках, которые записаны на бумаге, добавила она.



Напомним, впервые зерновая сделка была заключена летом прошлого года, а осенью было принято решение о ее продлении на 120 дней. Сегодня стало известно, что участники сделки, срок действия которой истекает в эту субботу, продлят ее еще на два месяца.