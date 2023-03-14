В ООН рассказали о проблемах в переговорах по зерновой сделке

Опубликовано: 20:37, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ООН работает над продлением «зерновой сделки», несмотря на то, что в работе есть прогресс, присутствуют и определенные сложности. Кроме того, в организации настаивают на продлении зернового соглашения

В переговорах по продлению «продуктовой сделки» есть прогресс, заявил официальной представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В то же время он отметил, что сложности в переговорном процессе также присутствуют.

Дюжаррик пояснил, что «остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем».

«Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно»

– сказал Дюжаррик.

Позиция ООН: зерновая сделка должна быть продлена

Дюжаррик отметил, что нормы соглашения предусматривают продление на 120 дней. И ООН сфокусирована на продолжении ее работы.

«В нынешних обстоятельствах генеральный секретарь и его команда сфокусированы в тесном взаимодействии со всеми сторонами на том, чтобы сделать все возможное по обеспечению продолжения действия инициативы»

– подчеркнул он.

В заключение Дюжаррик обратил внимание на то, что ООН поддерживает контакты со всеми сторонами договоренностей и проводит работу по обеспечению продовольственного экспорта из Украины, а также для экспорта продовольствия и удобрений от российской стороны.