Юго-восток Турции потрясло второе землетрясение

Опубликовано: 19:25, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юго-востоке Турции произошло второе за сутки землетрясение. Магнитуда первого землетрясение составила 4,8, второго – 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-востоке Турции. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 100 км к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине пяти километров, данных о жертвах и разрешениях нет.

Первое землетрясение в провинции Кахраманмараш

Ранее сообщалось, что в юго-восточной провинции Кахраманмараш уже фиксировалось землетрясение во вторник. Магнитуда землетрясения составляла 4,8. Очаг сейсмособытия находился на расстоянии пяти километров.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что землетрясение ощущалось и в соседних регионах страны. В результате землетрясения погибших нет, также нет разрушений.