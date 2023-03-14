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Юго-восток Турции потрясло второе землетрясение

Юго-восток Турции потрясло второе землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На юго-востоке Турции произошло второе за сутки землетрясение. Магнитуда первого землетрясение составила 4,8, второго – 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-востоке Турции. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 100 км к северо-востоку от города Кахраманмараш.  Очаг залегал на глубине пяти километров, данных о жертвах и разрешениях нет.

Первое землетрясение в провинции Кахраманмараш

Ранее сообщалось, что в юго-восточной провинции Кахраманмараш уже фиксировалось землетрясение во вторник. Магнитуда землетрясения составляла 4,8. Очаг сейсмособытия находился на расстоянии пяти километров.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что землетрясение ощущалось и в соседних регионах страны. В результате землетрясения погибших нет, также нет разрушений.

Кахраманмараш потрясло на 5

Кахраманмараш потрясло на 5

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