Юго-восток Турции потрясло второе землетрясение

На юго-востоке Турции произошло второе за сутки землетрясение. Магнитуда первого землетрясение составила 4,8, второго – 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-востоке Турции. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 100 км к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине пяти километров, данных о жертвах и разрешениях нет.
Первое землетрясение в провинции Кахраманмараш
Ранее сообщалось, что в юго-восточной провинции Кахраманмараш уже фиксировалось землетрясение во вторник. Магнитуда землетрясения составляла 4,8. Очаг сейсмособытия находился на расстоянии пяти километров.
В Управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что землетрясение ощущалось и в соседних регионах страны. В результате землетрясения погибших нет, также нет разрушений.