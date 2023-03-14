Доклад: Израиль не выдержит сильного землетрясения

Опубликовано: 18:33, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль не готов к сильному землетрясению, подобному тому, которое произошло в Турции. Запланированных работ по укреплению заданий – особенно это касается населенных пунктов, распложенных вдоль сирийско-африканской линии разлома – в полном объеме произведено не было

Государственный контролер Израиля Матаньяху Энгельман вступил с докладом, в котором содержится оценка готовности зданий страны к возможному сильному землетрясению.

Согласно предоставленным данным, большинство зданий в стране не были укреплены, особенно в городах вдоль сирийско-африканской линии разлома.

Так, 93% строений, которые должны быть укреплены в Бейт-Шеане, Тверии, Цфате, Кирьят-Шмоне и Хацор-Хагалилите, населенных пунктах, серьезно пострадавших во время землетрясения, по-прежнему не укреплены. Более того, из 54 школ не укреплены 38 еще не были укреплены.

Энгельман также выразил обеспокоенность по поводу ненадежности мостов и дорог, так как в случае их повреждения при землетрясении, это сильно усложнит эвакуацию жителей.

По его словам, три из четырех въездов в Бейт-Шеан проходят через мосты, два их трех их них рухнут от подземных толчков.