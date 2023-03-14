РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава МИД Армении приедет в Россию

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Никол Пашинян анонсировал приезд главы армянского МИД в Россию. В Москве заявили, что вопрос, связанный с визитом Арарата Мирзояна в столицу, прорабатывается.

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян скоро совершит визит в Россию, сообщил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.

Он заявил, что армянская сторона хочет участвовать во встрече руководителей МИД РФ, Азербайджана и Армении, что, по его словам, обсуждалось в недавней телефонной беседе с Владимиром Путиным.

Далее он анонсировал предстоящий визит министра иностранных лел Арарата Мирзояна в Москву для обсуждения данного вопроса.

В Москве также подтвердили скорый приезд Мирзояна в Россию. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, в данный момент визит министра прорабатывается.

Пашинян: ОДКБ выходит из Армении

Пашинян: ОДКБ выходит из Армении

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version