Никол Пашинян анонсировал приезд главы армянского МИД в Россию. В Москве заявили, что вопрос, связанный с визитом Арарата Мирзояна в столицу, прорабатывается.
Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян скоро совершит визит в Россию, сообщил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.
Он заявил, что армянская сторона хочет участвовать во встрече руководителей МИД РФ, Азербайджана и Армении, что, по его словам, обсуждалось в недавней телефонной беседе с Владимиром Путиным.
Далее он анонсировал предстоящий визит министра иностранных лел Арарата Мирзояна в Москву для обсуждения данного вопроса.
В Москве также подтвердили скорый приезд Мирзояна в Россию. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, в данный момент визит министра прорабатывается.