Опубликовано: 15:37, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская Госдума одобрила пенсионное соглашение между Россией и Азербайджаном. Согласно договору, страны будут засчитывать своим гражданам трудовой стаж, накопленный во время работы у соседа.

Пенсионное соглашение между Россией и Азербайджаном сегодня было ратифицировано Госдумой, сообщается на сайте нижней палаты.

В Договоре о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения описано, как должны признаваться и защищаться те пенсионные права на соцстрахование россиян и азербайджанцев, а также членов их семей, которые были получены ими соответственно в Азербайджане и России. Документ касается и иных прав социального страхования.

Таким образом, граждане Азербайджана не потеряют стаж, полученный на работе в России, при начислении пенсии. Россияне же смогут воспользоваться плюсами от наработанного на азербайджанской территории стажа.

Еще одно новшество заключается в том, что РФ и АР смогут не только выплачивать пенсии в том государстве, которое их назначило, но и - в случае переезда - переводить их в соответствующую страну.

О пенсионном соглашении России и Азербайджана

Договор о сотрудничестве в области пенсий был подписан в Баку 26 апреля прошлого года. Это произошло в ходе заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Подписи под документом поставили вице-премьеры обеих стран - Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.

Спустя некоторое время, 30 июля прошлого года, договор утвердил президент Азербайджана.

На ратификацию в Госдуму соглашение было внесено 22 февраля текущего года. Теперь оно должно получить одобрение в Совете Федерации. На заключительном этапе документ поступит к президенту РФ, после чего его ждет официальная публикация.

Соглашение о пенсионном сотрудничестве Москвы и Баку пришло на смену Соглашению о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Владимир Путин подписал закон о его денонсации 11 июня прошлого года, соглашение утратило силу 30 июня.