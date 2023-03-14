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Казахстан в марте продолжит поставки нефти в Германию

Казахстан в марте продолжит поставки нефти в Германию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На экспорт в Германию в марте будет направлено еще 20 тыс тонн нефти из Казахстана. Такие объемы планируется поставлять ежемесячно, общий объем экспортной партии составит 300 тыс тонн.

Казахстан в марте намерен поставить в Германию еще 20 тыс т нефти, такие объемы будут экспортироваться ежемесячно, рассказал глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.

Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с одобрения России стартовали в последних числах февраля. Тогда было отправлено 20 тыс т. Такой же объем будет поставлен в марте, затем в апреле. График поставок нефти для Германии утвержден ведомство.

Министр объяснил, что, согласно договоренности, Казахстан взял на себя обязательство экспортировать в Германию ежемесячно 20 тыс т нефти. Стороны договорились о поставке партии в 300 тыс т регулярными порциями по 20 тыс т. При этом 300 тыс т - объем первой партии. В Казахстане не исключают, что общий экспорт в Германию может быть увеличено до 1,2 млн т. По словам Акчулакова, это зависит от коммерческих нюансов.

Казахстанская нефть отправилась в Германию

Казахстанская нефть отправилась в Германию

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