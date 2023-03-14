Банкоматы Гаваны стали работать с российскими картами "Мир"

Опубликовано: 9:26, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банкоматы кубинской столицы начали принимать карты российской платежной системы "Мир": пока они позволяют лишь снять с карты наличные в кубинской валюте песо, однако скоро диапазон операций расширится.

В столице Кубы стартовал начальный этап работы с российской картой платежной системы "Мир" – банкоматы Гаваны стали обналичивать с нее деньги.

Знакомый с ходом работы по запуску платежной системы "Мир" на Кубе специалист поведал, что на начальном этапе речь идет только об операциях снятия наличных через сеть банкоматов на острове, однако она будет развиваться, передает РИА Новости.

Напомним, карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Заинтересованы в подключении карт "Мир" Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.