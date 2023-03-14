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Эрдоган: победа оппозиции станет катастрофой для Турции

Голосование на избирательном участке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Победа оппозиции на предстоящих президентских выборах станет катастрофой для Турции, заявил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Занимающий пост президента Турции в течение десяти лет Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победа кандидата от оппозиции на предстоящих выборах главы государства станет катастрофой для страны, сообщает Bloomberg.

"Мы не можем оставить Турцию на милость оппозиции - многоликой, жадной и лишенной направления. Мы не можем допустить катастрофы", - сказал он.

Напомним, турецкая оппозиция смогла согласовать и представить имя единого кандидата на предстоящих выборах. Им стал Кемаль Кылычдароглу.

В Турции уже стартовал процесс подготовки всеобщих выборов, которые пройдут 14 мая - избирком страны уже представил графики и составил адреса избирательных участков.
 

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