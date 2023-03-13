Тысячи осужденных за беспорядки амнистированы в Иране

В Иране на свободу выпустили более двух десятков тысяч участников беспорядков, произошедших осенью, рассказал глава судебной власти Исламской Республики.
По словам Голяма-Хусейна Мохсени Эджеи, с 21 марта прошлого года амнистия была введена в отношении 82 тыс человек, причем их количество может вырасти. Среди амнистированных - 22 тыс тех, кто был осужден за участие в протестах, передает Tasnim.
Эджеи уточнил, что для еще 34 тыс заключенных наказание было не отменено полностью, а смягчено.
Чиновник указал, что те, кто совершил тяжкое преступление или был уличен в воровстве, не амнистированы.
Протесты в Иране
Массовые акции протеста в Иране начались в середине сентября прошлого года. Их спровоцировало ЧП в полицейском участке: во время допроса умерла 22-летняя Махса Амини, которую задержали из-за неправильного ношения платка. После смерти специалисты не обнаружили у нее никаких травм, причина смерти - сердечный приступ.