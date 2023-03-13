Тысячи осужденных за беспорядки амнистированы в Иране

Опубликовано: 20:47, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Амнистия в Иране за год коснулась более 20 тыс участников акций протеста, спровоцированных смертью молодой девушки в полицейском участке. Всего на свободу вышли 82 тыс осужденных.

В Иране на свободу выпустили более двух десятков тысяч участников беспорядков, произошедших осенью, рассказал глава судебной власти Исламской Республики.

По словам Голяма-Хусейна Мохсени Эджеи, с 21 марта прошлого года амнистия была введена в отношении 82 тыс человек, причем их количество может вырасти. Среди амнистированных - 22 тыс тех, кто был осужден за участие в протестах, передает Tasnim.

Эджеи уточнил, что для еще 34 тыс заключенных наказание было не отменено полностью, а смягчено.

Чиновник указал, что те, кто совершил тяжкое преступление или был уличен в воровстве, не амнистированы.

Протесты в Иране

Массовые акции протеста в Иране начались в середине сентября прошлого года. Их спровоцировало ЧП в полицейском участке: во время допроса умерла 22-летняя Махса Амини, которую задержали из-за неправильного ношения платка. После смерти специалисты не обнаружили у нее никаких травм, причина смерти - сердечный приступ.