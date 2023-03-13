Абхазия принимает Дни культуры Чечни

Опубликовано: 19:56, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Абхазии сегодня стартовали Дни культуры Чечни. Со своими лучшими номерами в Сухуме выступают творческие коллективы республики, особый подарок ждет и театралов.

Сегодня в Сухуме начались Дни культуры Чеченской Республики, сообщили в пресс-службе министерства культуры Чечни.

Откроются дни большим подарком для абхазских театралов: чеченский Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова сегодня вечером показывает спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени".

Завтра в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба пройдет концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова, а в пятницу, 17 марта, на абхазской сцене с концертом выступит легендарный Государственный академический ансамбль народного танца "Вайнах", передает ТАСС.

Особенно приятно то, что творческие коллективы Чечни собрали для абхазских зрителей все свои самые лучшие номера, чтобы показать им широчайший спектр талантов чеченского народа.