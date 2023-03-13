"Республиканский альянс" ставит целью возрождение турецких городов

Опубликовано: 18:58, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая партия "Республиканский альянс", кандидатом от которой в предстоящих президентских выборах будет участвовать действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, планирует расширить свои ряды.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик сегодня заявил о проведении переговоров по расширению "Республиканского альянса", кандидатом от которой на предстоящих всеобщих выборах в стране является действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В то время как противоположный оппозиционный "Народный альянс" борется за кресла, нашей единственной повесткой дня здесь является возрождение городов после сокрушительных землетрясений", отметил Челик, передает РИА Новости.

Переговоры идут очень хорошо и ставят целью как можно скорее снять с повестки дня Турции вопрос о выборах, добавил Челик.

Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах будет единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Пока у предстоящих выборов нет явного фаворита, показывают результаты предвыборных опросов. Известно, что по решению высшей избирательной комиссии Турции они пройдут 14 мая, второй тур, если понадобится, будет проведен 28 мая.