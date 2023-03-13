Опубликовано: 18:48, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Община Западного Азербайджана ждет отклика Армении на направленное ранее Николу Пашиняну предложение о запуске диалога по поводу возвращения изгнанных ранее из Армении азербайджанцев в их дома.

Община Западного Азербайджана, спустя несколько дней после обращения к премьеру Армении, сделала новое заявление. Оно было распространено ее председателем Азизом Алекберли.

В документе высоко оценивается приглашение от правительства Азербайджана армянским жителям Карабаха на встречу, в рамках которой предполагается продолжить обсуждение темы реинтеграции и восстановления Карабаха.

"Путь к миру и безопасности в регионе лежит через диалог, примирение и реинтеграцию"

— Азиз Алекберли

Обращение общины к Еревану

Соответственно, подчеркнули в организации, можно рассчитывать, что армянское руководство откликнется на направленную ему инициативу о запуске переговоров по поводу возвращения азербайджанцев, которые ранее были изгнаны из Армении.

Несколько дней назад община отправила Николу Пашиняну письмо, в котором призвала к началу диалогу, посвященного возможности для азербайджанцев безопасно и достойно вернуться домой.

В заявлении отмечается, что община намерена строить переговоры на базе прав человека, международном праве и реинтеграции.

Армению призывают к отказу от подхода "этнической несовместимости"

Азиз Алекберли подчеркнул, что диалог по обоим вопросам - и в связи с живущими в Азербайджане армянами, и в связи с азербайджанцами, которые ранее были изгнаны из Армении, был начат Баку и общиной Западного Азербайджана.

"Мы надеемся, что армянская сторона откажется от своего подхода "этнической несовместимости" и предпримет шаги, основанные на благородных ценностях этнического разнообразия, толерантности и мультикультурализма"

— Азиз Алекберли