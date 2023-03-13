Община Западного Азербайджана, спустя несколько дней после обращения к премьеру Армении, сделала новое заявление. Оно было распространено ее председателем Азизом Алекберли.
В документе высоко оценивается приглашение от правительства Азербайджана армянским жителям Карабаха на встречу, в рамках которой предполагается продолжить обсуждение темы реинтеграции и восстановления Карабаха.
"Путь к миру и безопасности в регионе лежит через диалог, примирение и реинтеграцию"
— Азиз Алекберли
Обращение общины к Еревану
Соответственно, подчеркнули в организации, можно рассчитывать, что армянское руководство откликнется на направленную ему инициативу о запуске переговоров по поводу возвращения азербайджанцев, которые ранее были изгнаны из Армении.
Несколько дней назад община отправила Николу Пашиняну письмо, в котором призвала к началу диалогу, посвященного возможности для азербайджанцев безопасно и достойно вернуться домой.
В заявлении отмечается, что община намерена строить переговоры на базе прав человека, международном праве и реинтеграции.
Армению призывают к отказу от подхода "этнической несовместимости"
Азиз Алекберли подчеркнул, что диалог по обоим вопросам - и в связи с живущими в Азербайджане армянами, и в связи с азербайджанцами, которые ранее были изгнаны из Армении, был начат Баку и общиной Западного Азербайджана.
"Мы надеемся, что армянская сторона откажется от своего подхода "этнической несовместимости" и предпримет шаги, основанные на благородных ценностях этнического разнообразия, толерантности и мультикультурализма"
— Азиз Алекберли