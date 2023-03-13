В сборной Франции по вольной борьбе на ЧЕ будут выступать одни чеченцы

Опубликовано: 15:37, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сборной Франции по вольной борьбе на молодежном ЧЕ будут выступать чеченцы, сообщили в национальной федерации. Там отметили, что этническими дагестанцами являются все шесть атлетов, которые прибыли на турнир.

На молодежном первенстве Европы (U23) в Румынии цвета сборной Франции по вольной борьбе будут защищать этнические чеченцы, сообщили в Федерации борьбы Франции.

Там отметили, что команда на 100% состоит из выходцев из Чечни. В ее состав вошли: Хамзат Арсамерзуев; Адам Бибулатов; Адлан Висханов; Магомед Делиев; Рахим Магомадов; Мухаммад-Амин Сангариев.

Напомним, молодежный ЧЕ принимает Бахурест. Соревнования начнутся уже сегодня и завершатся 19 марта.

Год назад спортивные федерации по всему миру получили рекомендации от Международного олимпийского комитета не допускать спортсменов из России и Беларуси к турнирам. Ряд из федераций прислушались к данной рекомендации.