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Ильхам Алиев прибыл в Берлин с официальным визитом

Ильхам Алиев в аэропорту Берлин-Бранденбург, 13 марта 2023 года
© Фото: azertag
Сегодня в берлинском аэропорту встретили азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Он прибыл с официальным визитом, однако повестка не раскрывается. Ожидается, что президент Алиев встретится с Шольцем и Штайнмайером.

В Германию 13 марта с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Официальные лица встречали азербайджанского лидера в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Вдоль красной дорожки был выстроен почетный караул, развевались государственные флаги Азербайджана и ФРГ.

О повестке визита не сообщается. Ожидается, что в Берлине президент встретится со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

В начале года президент ФРГ звонил Ильхаму Алиеву. Стороны обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества Баку и Берлина.

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